Украину накроет антициклон Yadigar: прогноз погоды на 15 декабря

Во вторник, 15 декабря, в большинстве областей Украины ожидается влажная погода, с туманами, гололедом, гололедицей и оттепелью.



Синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что антициклон с интересным именем Yadigar вытесняет осадки.

Поэтому завтра мокрый снег, дождь или ледяной дождь наиболее вероятные только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Черниговской областях.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля — с небольшими «минусами» и «плюсами». В южной части Украины и в западных областях ожидается довольно теплая погода — днем ​​+3 — + 7 градусов.

Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке — восточный, порывистый.



В Киеве вторник предполагается облачным, но без существенных осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью до 1 градуса мороза, днем ​​до 2 градусов тепла. На дорогах и тротуарах остается гололедица.

По прогнозу синоптика, в ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине.



Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида ранее предупреждал, что нынешняя зима может запомниться украинцам повышенной температурой.



ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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