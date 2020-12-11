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Погода

Какая будет погода на выходных: синоптики предупредили украинцев о «катаклизме»

14:10 11 декабря 2020
Гололедица

В ближайшие сутки на большей части Украины будет тепло и влажно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов страны температура воздуха днем будет колебаться около 0°, а ночью опускаться до -6°. На Закарпатье и на юге максимальное похолодание — до -3°. Из осадков прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег. Украинцев также предупреждают о «катаклизме» — гололедице.

В Киеве в ночь на субботу, 12 декабря, температура составит от -4° до -6°, а днем: 0−2° мороза. В воскресенье сохранится такая же температура, прогнозируются мокрый снег и дождь, а на дорогах — гололедица.

Напоминаем, в Киеве из-за гололедицы дороги превратились в катки, что привело к трагикомической ситуации на Андреевском спуске.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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