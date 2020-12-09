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Погода

Прогноз по аномальной зиме для украинцев уточнили

10:42 9 декабря 2020
зима

Нынешняя зима обещает быть теплее обычного, но маловероятно, что такой же аномально теплой, как предыдущая. Такой прогноз дал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24».

«Идет изменение климата, идет потепление… Но не думаю, что две зимы будут настолько аномально теплые. Наверное, все-таки она (зима) будет теплой, но не такой, как прошлая», — заявил Билык.

Что касается ближайших прогнозов, то синоптик предупредил о сильном ветре: «В южных областях сейчас очень сложные погодные условия из-за сильного ветра, в ближайшие дни он охватит всю территорию Украины. Юго-восточный ветер с порывами 15−20 м/с продержится почти по всей Украине до выходных».

Снегопады также не за горами. «Сейчас только первая неделя зимы, особого снега у нас нет. Но он, конечно, будет, зима только началась. Надеемся на лучшее», — добавил синоптик.

Билык предупредил, что как правило самые низкие температуры наблюдаются в Украине в конце января — начале февраля, поэтому можно предположить, что тенденция сохранится и в 2021 году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Прогноз по аномальной зиме для украинцев уточнили

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