28.19 / 28.40 33.98 / 34.41
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

В Киеве официально началась метеорологическая зима

12:43 7 декабря 2020
В Киеве официально началась метеорологическая зима

В Киеве с опозданием на четыре дня началась метеорологическая зима в столице. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория, напомнив, что среднесуточная температура воздуха в столице в последний день осени, 30 ноября, опустилась до 1 градуса мороза.

Ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, в обсерватории утверждают — отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

В соответствии с историей метеонаблюдений раньше всего в Киев метеозима приходила в 1920 году (20 октября) и в 1988 году (31 октября), а позднее всего — в 2015 году (29 декабря).

Что же касается 2019 года, то в тот год в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Прогноз синоптиков Украинского Гидрометцентр на последний месяц 2020 года читайте в статье «ФАКТОВ».

Фото Facebook Натальи Диденко

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

ФСБ

Перестрелка на границе: СМИ стала известна личность убитого россиянами украинца

Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Виктор Павлик с сыном

«Уже 4 месяца... как Ты, сынок, покинул этот мир»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер