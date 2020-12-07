В Киеве официально началась метеорологическая зима

В Киеве с опозданием на четыре дня началась метеорологическая зима в столице. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория, напомнив, что среднесуточная температура воздуха в столице в последний день осени, 30 ноября, опустилась до 1 градуса мороза.

Ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, в обсерватории утверждают — отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

В соответствии с историей метеонаблюдений раньше всего в Киев метеозима приходила в 1920 году (20 октября) и в 1988 году (31 октября), а позднее всего — в 2015 году (29 декабря).

Что же касается 2019 года, то в тот год в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

Прогноз синоптиков Украинского Гидрометцентр на последний месяц 2020 года читайте в статье «ФАКТОВ».

Фото Facebook Натальи Диденко

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